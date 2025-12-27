Castiglione del Genovesi aggredito il sindaco Carmine Siano | è ricoverato in gravi condizioni

Il sindaco aggredito da un uomo incappucciato e colpito con un bastone a gambe, testa e braccia: è in codice rosso in ospedale a Salerno.

