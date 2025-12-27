Castelfranco | il libro ' Buffo e Rebelle' in dono a tutti gli alunni delle scuole dell' infanzia e della primaria
“Buffo era un unicorno speciale, nato dalla mano di una bambina di nome Rebelle, in un freddo giorno di febbraio in cui la bimba era dovuta andare in ospedale a causa di un dolore alla schiena. Il corpo di Buffo non era altro che il dorso della mano di Rebelle, il suo pelo era fatto da una. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
