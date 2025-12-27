Maria De Filippi finisce nel nuovo annuncio di Fabrizio Corona, che torna a stuzzicare il pubblico con la promessa di “altre rivelazioni”. Questa volta non ci sono documenti mostrati né accuse dettagliate come nel caso di Alfonso Signorini. C’è un video, ci sono frasi allusive e c’è un’attenzione che sale minuto dopo minuto. Nel linguaggio di Corona, la prossima puntata “arriva”, ma i contorni restano volutamente sfumati. E proprio questa ambiguità alimenta la curiosità: cosa intende davvero, e perché chiamare in causa una figura considerata quasi intoccabile? Parla l’avvocato di Alfonso Signorini e svela come sta Il video virale e la promessa di Fabrizio Corona su Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Caso Signorini, Fabrizio Corona tira in ballo anche Maria De Filippi: le rivelazioni

Leggi anche: Caso Signorini, Fabrizio Corona ora promette rivelazioni su Maria De Filippi

Leggi anche: “Se non vai a letto con lui non lavori in televisione”: Fabrizio Corona accusa Alfonso Signorini e tira in ballo Antonio Medugno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fabrizio Corona: Ho raccolto più di 100 testimonianze contro Signorini; Vi racconto tutto, anche dell'interrogatorio: Fabrizio Corona entra in tribunale per il caso Signorini - Video; Fabrizio Corona racconta l'interrogatorio sul caso Signorini: Nel cellulare Sodoma e Gomorra, materiale allucinante”; Fabrizio Corona indagato per revenge porn: sotto esame le immagini intime di Alfonso Signorini mostrate a Falsissimo.

Caso Signorini, Corona non si ferma e punta Maria De Filippi: nuove rivelazioni potrebbero far tremare Mediaset - Dopo il caso Signorini, l’ex Re dei paparazzi alza il tiro e chiama in causa Maria De Filippi: l'ex re dei paparazzi promette rivelazioni sulla regina della tv. libero.it