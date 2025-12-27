Caso Signorini | Endemol Shine Italy avvia verifiche Mediaset tace

Dopo l’esplosione del cosiddetto caso Signorini provocata da Fabrizio Corona, continuano a emergere nuovi sviluppi. Al centro della vicenda ci sono le presunte condotte di Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, nei confronti di alcuni futuri concorrenti, con atteggiamenti considerati inappropriati e non consoni al suo ruolo. Endemol Shine Italy prende posizione. A differenza di Mediaset, a intervenire ufficialmente è stata la società di produzione del programma, Endemol Shine Italy, che ha diffuso un comunicato formale nelle ultime ore. L’azienda ha annunciato l’avvio di verifiche interne per accertare il rispetto del codice etico aziendale e delle procedure di selezione dei concorrenti nelle passate edizioni del reality. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

