Caso Signorini Bettarini ironizza sulle indagini di Endemol | La tocca piano
Stefano Bettarini ha commentato la recente notizia secondo la quale Endemol, società produttrice del Grande Fratello, alla luce delle rivelazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, ha deciso di avviare delle verifiche interne per valutare se, nel selezionare i concorrenti del programma, è stato rispettato il codice etico. L’ex calciatore, sotto un post di Trash Italiano ha commentato con una gif di Signorini che dice “Qualcosa non mi torna”. Qualcuno ha commentato dicendo a Bettarini che “la tocca piano”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trashitaliano) In un commento a seguire, Bettarini ha detto: “l’importante era denunciare e il sottoscritto l’ha fatto 4 anni fa” ricordando che “a luglio si pronunceranno” in merito alla querela che ha con il conduttore. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Corona, indagini e veleni: un altro ex Gf valuta denuncia. Signorini al contrattacco. Endemol avvia verifiche
