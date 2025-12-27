Caso Signorini Alessandro Piscopo su Antonio Medugno | Adulto consapevole e responsabile delle sue scelte

L'ex manager di Medugno rompe il silenzio e chiarisce il suo ruolo nel caso Signorini. Dalle chat consegnate a Corona alle accuse di manipolazione respinte con decisione. Il caso Signorini è esploso anche - o soprattutto - grazie ad Alessandro Piscopo. L'ex manager di Antonio Medugno è infatti la persona che ha inviato a Fabrizio Corona le chat tra il modello napoletano e Alfonso Signorini, conversazioni che avrebbero lasciato intravedere un possibile rapporto poco professionale dietro le quinte del casting di un reality show. Ora il manager è tornato a parlare, rilasciando una lunga dichiarazione a Il Giornale, nella quale ha voluto chiarire il proprio ruolo e respingere le accuse emerse nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

