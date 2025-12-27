Caso Missiroli la Procura chiede di nuovo l' arresto

Dopo le dimissioni Mattia Missiroli rischia il carcere. Perché la procura di Ravenna non demorde e ha presentato ricorso al tribunale della libertà, chiedendo ancora una volta che l'ormai ex sindaco di Cervia sia arrestato e attenda da recluso il processo per maltrattamenti e lesioni nei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Caso Missiroli, la Procura chiede di nuovo l'arresto Leggi anche: Mattia Missiroli, la procura chiede di nuovo il carcere per l’ex sindaco di Cervia Leggi anche: Appalti truccati a Palermo, la procura chiede l’arresto di Totò Cuffaro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ravenna, sindaco di Cervia indagato per maltrattamenti alla moglie; Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti e lesioni alla moglie: «Dimissioni? Prima la lettura degli atti»; Sindaco di Cervia indagato, parla il difensore: Niente dimissioni prima di aver esaminato gli atti; Il sindaco Mattia Missiroli indagato per le botte alla moglie: imbarazzo Pd. Spunta una richiesta d’aiuto della donna nel 2012. Caso Missiroli, la Procura di Ravenna chiede di nuovo l’arresto - Dopo le dimissioni non sono finiti i guai per Mattia Missiroli, che rischia il carcere. ravennanotizie.it

Il caso Missiroli, «maltrattamenti dal 2009». Chiesto di nuovo il carcere. Contestati almeno 10 episodi - La Procura di Ravenna ha presentato ricorso al tribunale della Libertà chiedendo la custodia cautelare in carcere per Mattia Missiroli, ex sindaco di ... ravennaedintorni.it

Mattia Missiroli, la procura chiede di nuovo il carcere per l’ex sindaco di Cervia - Secondo le accuse, le vessazioni fisiche e psicologiche, sarebbero iniziate nel 2009 e sarebbero una decina gli episodi contestati anche grazie alle dichiarazioni e alle prove portate dalla vittima ... msn.com

Cronaca. Cervia, caso Sindaco Missiroli: la Procura insiste per il carcere. Emergono sconvolgenti dettagli delle violenze denunciate - facebook.com facebook

SUL CASO DEL SINDACO DI CERVIA È SCAZZO TRA TOGHE – IL GIP HA RIGETTATO LA RICHIESTA DI CUSTODIA IN x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.