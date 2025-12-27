Caso finto imam Gioventù nazionale in piazza | Noi contro l’islamizzazione del territorio

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioventù nazionale Ferrara è scesa in piazza a Portomaggiore per manifestare “contro l’islamizzazione del territorio e contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne”, in seguito alle recenti dichiarazioni di Muhammad Ashraf, settantenne frequentatore di una moschea locale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

caso finto imam giovent249 nazionale in piazza noi contro l8217islamizzazione del territorio

© Ferraratoday.it - Caso finto imam, Gioventù nazionale in piazza: “Noi contro l’islamizzazione del territorio”

Leggi anche: Gioventù nazionale Ferrara scende in piazza a Portomaggiore: “Stop all’islamizzazione prima che sia troppo tardi” (video)

Leggi anche: La protesta ironica di Gioventù nazionale contro Donzelli: “Come la Cgil vogliamo anche noi il weekend lungo”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.