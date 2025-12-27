Caso Albanese l' allarme dei genitori a Mattarella | Basta dibattiti a senso unico

"La situazione nelle scuole è tragica, non esiste più alcun contraddittorio. Ci preoccupa questa deriva culturale a cui assistiamo in particolare negli ultimi due anni": questo il grido d'allarme di un gruppo di 107 genitori. La schiera ha inviato una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere che nelle scuole venga garantito il principio del confronto durante incontri e dibattiti su temi di attualità. La lettera nasce come risposta all'iniziativa di altrettanti genitori dell'istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, che avevano invece difeso l'incontro online tra gli studenti e Francesca Albanese, contestando le ispezioni disposte dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

