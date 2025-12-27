cascina un parco giochi medievale a ridosso della mura

Cascina, sabato 27 dicembre 2025 - Un castello in stile medievale, con torri, ponti, scivoli, altalene e una teleferica. Sono partiti i lavori di smantellamento del vecchio parco giochi di piazza Gramsci, al cui posto sorgerà un nuovo parco più grande e inclusivo. “Il cantiere sta procedendo, i vecchi giochi sono stati tolti e adesso siamo nella fase di rimozione della pavimentazione antitrauma – spiega il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici –. Subito dopo le feste partiremo con la realizzazione del nuovo parco a tema medievale, visto che siamo lungo il tracciato delle mura: ci sembrava giusto e doveroso fare una struttura legata al contesto, completamente in legno di robinia, particolare resistente alle intemperie e duraturo nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

