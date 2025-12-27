Casalnuovo di Napoli minacciato mentre documenta un rogo | il giornalista Gaetano Fioretti presenta denuncia

CASALNUOVO DI NAPOLI – Ha documentato un rogo di sterpaglie a bordo strada e sarebbe stato minacciato. Per questo il giornalista Gaetano Fioretti ha presentato querela per minaccia ai Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo di Napoli, dopo un episodio avvenuto lungo via Siviglia, all’altezza del bar-distributore “Bellaggio”. Secondo quanto riportato nel verbale acquisito dagli investigatori, i fatti si sono verificati oggi intorno alle ore 12:45. Fioretti si trovava nella zona quando ha notato un uomo, di età apparente compresa tra i 60 e i 65 anni, intento a incendiare sterpaglie e materiali di scarto a margine della carreggiata, utilizzando un bidone contenente una sostanza infiammabile. 🔗 Leggi su Primacampania.it

