Casa Pia-Vitoria Guimarães domenica 28 dicembre 2025 ore 16 | 30 | formazioni quote pronostici Fiducia moderata alla squadra in trasferta
L’anno solare del Vitoria Guimarães si chiuderà domenica pomeriggio all’Estádio Municipal de Rio Maior, dove il Casa Pia vorrà salutare bene il suo pubblico. I Conquistadores hanno 21 punti e sono ottavi in classifica: erano reduci da un periodo abbastanza positivo, prima di incontrare una squadra molto forte e molto in forma come lo Sporting . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Vitória de Guimarães perde (0-2) com o Casa Pia - O Vitória de Guimarães foi surpreendido, neste sábado, na receção ao Casa Pia, tendo perdido por 2- jn.pt
Siga o Casa Pia vs Vitória de Guimarães em direto - Os gansos chegaram ao quarto jogo consecutivo a pontuar, os conquistadores somaram a segunda partida seguida sem vencer. abola.pt
Portogallo, stop a sorpresa per il Vitoria Guimaraes: battuto 2-0 dal Casa Pia - Si sono giocate stasera tre gare valide per la 23esima giornata della Liga Portugal. tuttomercatoweb.com
