Natale con un pranzo speciale per circa 30 giovani ospiti e le suore benedettine della Provvidenza di Casa Benedetta Cambiagio onlus. A tutte, nel momento in cui si sono ritrovate insieme nel refettorio dove erano stati collocati i doni portati dalla cittadinanza, è stato servito un pasto completo con primo e secondo offerto da Planeat, che ha rinnovato il suo impegno sociale con il “ pasto sospeso ”. Al termine del pranzo, le ragazze sono rimaste insieme per giocare a tombola, ascoltare musica e scartare i doni. Sempre a Natale, in collaborazione con don Dario della Casa del giovane, porzioni di lasagne sono state distribuite ai senzatetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa Benedetta Cambiagio. Pranzo completo offerto a ospiti e religiose

