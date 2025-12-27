carrarese mantova 0 0 poche emozioni allo stadio dei marmi

Carrara, 27 dicembre 2025 – Non si è sbloccato lo zero a zero di partenza allo stadio dei Marmi al termine di un match equilibrato ed avaro di emozioni. C’è stata più di una sorpresa nell’assetto di Calabro con capitan Imperiale fuori per un problemino fisico e Finotto per scelta tecnica. Il mister salentino ha puntato sul doppio trequartista lanciando dal primo minuto Distefano e Sekulov per una Carrarese a trazione anteriore. Un Mantova molto aggressivo ha tenuto, però, sulla difensiva gli azzurri per tutto il primo quarto d’ora. Gli ospiti sono stati i primi a tirare in porta al 17’ con un diagonale di Radaelli respinto da Bleve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

