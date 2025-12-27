Carmine Siano il sindaco aggredito a bastonate è grave | lesioni fratture e un dito amputato

Il primo cittadino di Castiglione del Genovesi è rimasto vittima della violenta aggressione intorno alle 20.45 di venerdì sera, quando è stato trovato riverso in una pozza di sangue, sul selciato di via Provinciale Madonnelle. Indagini in corso per rintracciare l'aggressore.

Sindaco del Salernitano aggredito in strada da sconosciuto: fratture - Il sindaco di Castiglione del Genovesi, comune in provincia di Salerno, Carmine Siano, è stato aggredito ieri sera in strada da uno sconosciuto che, da quanto si apprende, lo ha colpito con un bastone ... tg24.sky.it

Castiglione del Genovesi, aggredito il sindaco Carmine Siano: è ricoverato in gravi condizioni - Il sindaco aggredito da un uomo incappucciato e colpito con un bastone a gambe, testa e braccia: è in codice rosso in ospedale a Salerno ... fanpage.it

Sindaco del Salernitano aggredito sotto casa, Carmine Siano ricoverato in prognosi riservata x.com

Carmine Siano è ricoverato in gravi condizioni: l’aggressore lo attendeva sotto casa - facebook.com facebook

