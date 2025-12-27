Carica sull’auto la ex salvata da un vigilante

Stava caricando a forza in auto la sua ex. Se ci fosse riuscito, non si sa cosa poi le avrebbe fatto. Per fortuna una guardia giurata di un’importante azienda della zona ha sentito le grida d’aiuto della donna ed è intervenuto e ha scongiurato il sequesto di persona. Una sera di uno dei giorni scorsi una donna straniera di 46 anni e un italiano di 43 anni hanno litigato violentemente in strada nella zona industriale di Cernusco Lombardone. I due si stanno separando. Lui le avrebbe messo le mani addosso, lei si sarebbe difesa graffiadolo al volto e in più gli avrebbe danneggiato l’automobile, una Nissan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

