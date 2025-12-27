Carenza di infermieri? Molti vanno in pensione altri si dimettono
"In provincia di Trento si contano 7,7 infermieri ogni mille abitanti, un dato superiore alla media nazionale (6,9) ma ancora distante dalla media Ocse (9,2). A livello nazionale mancano 65mila infermieri; in Trentino la carenza è stimata in circa 450 unità considerando il fabbisogno previsto per.
Punti di primo intervento chiusi, reparti sotto pressione e comunità preoccupate: l’emergenza infermieri in Trentino. Pedrotti: “In arrivo 130 pensionamenti l’anno; Natale in corsia, ospedali sotto pressione per la carenza di infermieri; ?? Carenza di infermieri: saltano i punti di primo intervento traumatologico; Maxi Concorso 916 Infermieri Veneto a Tempo Indeterminato.
Punti di primo intervento chiusi, reparti sotto pressione e comunità preoccupate: l’emergenza infermieri in Trentino. Pedrotti: “In arrivo 130 pensionamenti l’anno" - Ferie non usufruite, mancato recupero psicofisico e una turnistica prolungata fino a 12 ore consecutive. ildolomiti.it
Novara, all’ospedale Maggiore cresce l’emorragia di infermieri - Carenze di organico, carichi di lavoro e scarsa valorizzazione al centro della crisi. nurse24.it
Carenza infermieri. Contro (Opi Veneto): “In Veneto mancano 3.885 unità” - Il presidente degli Ordini provinciali evidenzia come un rapporto non equilibrato aumenti il rischio di morte del ... quotidianosanita.it
La carenza di infermieri in Trentino ha portato l'impossibilità di attivare i punti di primo intervento traumatologico di Madonna di Campiglio e di Sèn Jan di Fassa. In un contesto del genere a preoccupare sono le grosse sfide del 2026 a partire dall'avvio dell'Asu - facebook.com facebook
