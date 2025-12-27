Carenza di infermieri? Molti vanno in pensione altri si dimettono

“In provincia di Trento si contano 7,7 infermieri ogni mille abitanti, un dato superiore alla media nazionale (6,9) ma ancora distante dalla media Ocse (9,2). A livello nazionale mancano 65mila infermieri; in Trentino la carenza è stimata in circa 450 unità considerando il fabbisogno previsto per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: “Carenza di infermieri? Molti vanno in pensione, altri si dimettono” Leggi anche: Carenza di ostetriche e infermieri: ospedale in affanno e l'Asl corre ai ripari Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. “Carenza di infermieri? Molti vanno in pensioni, altri si dimettono per lavorare nel privato”; Carenza di infermieri, l'Ordine: Problema strutturale, ne mancano 450; Punti di primo intervento chiusi, reparti sotto pressione e comunità preoccupate: l’emergenza infermieri in Trentino. Pedrotti: “In arrivo 130 pensionamenti l’anno; Natale in corsia, ospedali sotto pressione per la carenza di infermieri. Punti di primo intervento chiusi, reparti sotto pressione e comunità preoccupate: l’emergenza infermieri in Trentino. Pedrotti: “In arrivo 130 pensionamenti l’anno" - Ferie non usufruite, mancato recupero psicofisico e una turnistica prolungata fino a 12 ore consecutive. ildolomiti.it

Carenza infermieri. Contro (Opi Veneto): “In Veneto mancano 3.885 unità” - Il presidente degli Ordini provinciali evidenzia come un rapporto non equilibrato aumenti il rischio di morte del ... quotidianosanita.it

La Lombardia sta facendo arrivare oltre duecento infermieri dall’Uzbekistan - La regione Lombardia ha avviato un piano per formare e assumere più di 200 infermieri provenienti dall’Uzbekistan. ilpost.it

Infermieri, valore imprescindibile per la salute dei cittadini. La carenza di infermieri impone scelte difficili per garantire servizi essenziali sicuri. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.