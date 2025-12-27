carboni mannoia e baglioni al lake sound park 2026

CERNOBBIO (COMO) – Il Lake Sound Park 2026 si conferma uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate lombarda, rafforzando ulteriormente la propria identità con un cartellone ampio e trasversale. L’annuncio di Luca Carboni come nuovo headliner impreziosisce una line up che racconta la musica italiana e internazionale in tutte le sue sfumature, unendo grandi nomi storici, protagonisti del presente e format capaci di parlare a pubblici diversi. Il festival prenderà il via il 9 luglio con Fiorella Mannoia, una delle voci più amate e autorevoli della canzone d’autore italiana, per poi proseguire l’11 luglio con Claudio Baglioni, che porterà sul palco dell’ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (Como) il suo repertorio senza tempo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

