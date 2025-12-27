carabinieri di pavia sandro colongo promosso al grado di colonnello

Pavia, 27 dicembre 2025 - Il comandante del Reparto operativo dei carabinieri di Pavia, Sandro Colongo, è stato promosso al grado di colonnello. Da tenente colonnello era arrivato nel settembre 2023 al Comando provinciale in piazza San Pietro in ciel d'oro, per quello che era stato in realtà un ritorno in provincia di Pavia. Piemontese di Valle San Nicolao in provincia di Biella, 59enne, da sottufficiale aveva infatti prestato servizio, dal 1993 al 1996, al Norm (Nucleo operativo e radiomobile) della Compagnia di Voghera. Diventato ufficiale, era partito per la Sicilia, dove è rimasto per 5 anni a Palermo, in servizio al Reparto operativo, prima nella Sezione omicidi e poi al comando della Sezione antidroga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

