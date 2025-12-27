Capranica Prenestina Lunedì 29 Dicembre alle ore 18.30 presso il Tempio della Maddalena Concerto di fine anno dell’Orchestra Artemus
Cronache Cittadine CAPRANICA PRENESTINA – Sarà l’Orchestra Artemus a essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
