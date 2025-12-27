Cronache Cittadine CAPRANICA PRENESTINA – Sarà l’Orchestra Artemus a essere protagonista nel tradizionale Concerto di fine anno presso il Tempio della Maddalena L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Capranica Prenestina. Lunedì 29 Dicembre alle ore 18.30, presso il Tempio della Maddalena, Concerto di fine anno dell’Orchestra Artemus

Leggi anche: Palazzetto dello Sport di Pioppo: domani assemblea cittadina alle ore 18:30 presso i locali dell’ICS Margherita di Navarra

Leggi anche: Colleferro. Sabato 13 Dicembre alle ore 17.30, presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica”, presentazione libro di Roberto Battistelli “Un sogno chiamato esplosivo”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Meteo Capranica Prenestina Giornaliero - In particolare avremo molto nuvoloso o coperto al mattino, pioggia moderata o forte al pomeriggio, nuvolosità ... ilmeteo.it

GRANDE ATTESA A CAPRANICA PRENESTINA Un pomeriggio imperdibile, nell'articolo tutti i dettagli. - facebook.com facebook