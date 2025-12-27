Capodanno tra cultura e musica Sold out per la Colazione al Museo
CORTONA Cortona è pronta a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un ricco calendario di eventi che unisce cultura, musica e gusto. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e arriva subito un primo segnale del grande interesse del pubblico. È infatti già tutto esaurito la tradizionale Colazione al Museo, appuntamento gourmet in programma il primo gennaio al Maec. L’iniziativa, organizzata da Terretrusche, si conferma ancora una volta tra le più apprezzate del periodo natalizio, grazie a un format originale che negli anni ha saputo rinnovarsi e consolidarsi e alla collaborazione con Vetrina Toscana, che valorizza le eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
