CORTONA Cortona è pronta a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un ricco calendario di eventi che unisce cultura, musica e gusto. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e arriva subito un primo segnale del grande interesse del pubblico. È infatti già tutto esaurito la tradizionale Colazione al Museo, appuntamento gourmet in programma il primo gennaio al Maec. L’iniziativa, organizzata da Terretrusche, si conferma ancora una volta tra le più apprezzate del periodo natalizio, grazie a un format originale che negli anni ha saputo rinnovarsi e consolidarsi e alla collaborazione con Vetrina Toscana, che valorizza le eccellenze del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capodanno tra cultura e musica. Sold out per la Colazione al Museo

Leggi anche: Capodanno a Cortona: concerto in piazza colazione al museo

Leggi anche: Capodanno ricco: a Cortona festa in piazza, Colazione al Museo e Concerto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanno tra cultura e musica. Sold out per la Colazione al Museo; La Notte di Capodanno a Pisa; Sold out il concerto di Capodanno del Teatro Massimo Bellini; Capodanno, due notti di musica e spettacolo con i Pinguini Tattici Nucleari.

Capodanno tra cultura e musica. Sold out per la Colazione al Museo - La grande festa nel cuore della città con il concerto al Signorelli: presentato il cartellone completo. lanazione.it