Previsioni meteo fino a Capodanno: dopo la fase di maltempo registrata durante le festività natalizie si va incontro a un generale miglioramento: un vasto campo di alta pressione centrato sulle Isole Britanniche si estende fin verso l'Europa centro-occidentale e il Mediterraneo portando condizioni di tempo asciutto sull'Italia. Per gli ultimi giorni dell'anno, dunque, è previsto tempo asciutto e temperature al di sopra delle medie. La prossima settimana – emerge dagli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano – inizierà ancora sotto l'influenza dell'alta pressione, ma tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno un fronte freddo potrebbe portare un generale calo termico sull'Italia: non si esclude qualche nevicata a bassa quota specie sul medio-basso versante Adriatico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capodanno sotto zero. Le previsioni: dove arriva il freddo artico

Leggi anche: Sarà un bianco Natale? Dove torna la neve in Toscana. Arriva il freddo, le previsioni

Leggi anche: Freddo artico sull'Italia: neve a bassa quota e temperature crollate: le previsioni

