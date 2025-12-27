Capodanno senza botti | l’appello del WWF per salvare animali e ambiente

Con la notte di Capodanno sempre più vicina, il WWF lancia il suo consueto appello contro l'uso di botti e fuochi d'artificio. Una tradizione antica che, studi scientifici alla mano, ogni anno provoca conseguenze drammatiche per gli animali e per l'ambiente. Dietro i colori e i boati che salutano l'arrivo del nuovo anno e al contempo rendono felici adulti e bambini, si nasconde infatti un impatto pesante, spesso invisibile, fatto di stress, panico e, in molti casi, morte di animali incolpevoli. Stando ai risultati di numerosi studi, infatti, i fuochi d'artificio causano traumi immediati e pesanti negli animali selvatici.

