Capodanno | le regole per usare i botti in sicurezza

Botti e fuochi sì, ma in totale sicurezza.La polizia di Stato raccomanda, per la serata di Capodanno, un utilizzo prudente degli articoli pirotecnici in vendita. Ecco la guida per festeggiare in sicurezza. Le regole e le precauzioni• acquistare i fuochi d'artificio solo da rivenditori autorizzati. Fuochi d'artificio e "botti" di Capodanno: cosa dice la legge; Capodanno sotto divieto: stop a botti e alcol, scattano i controlli; Capodanno, stop ai botti: ecco cosa vieta il regolamento del Comune di Parma; Capodanno a Udine: stop ai botti e le regole per il 31 dicembre. Capodanno sotto divieto: stop a botti e alcol, scattano i controlli - Due ordinanze comunali ridisegnano le regole delle feste a Udine: divieto totale di botti fino all'Epifania e misure di sicurezza rafforzate per la notte di Capodanno in piazza Primo Maggio.

Capodanno, stop ai botti: ecco cosa vieta il regolamento del Comune di Parma - Il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Parma stabilisce regole precise in materia di tutela degli animali e di sicurezza pubblica, introducendo divieti e sanzioni che riguardano sia la pratica ... parmatoday.it

Udine, divieto di botti e nuove regole per il Capodanno: fino a quando - Udine introduce il divieto di botti fino al 6 gennaio e nuove regole per il Capodanno in piazza Primo Maggio. nordest24.it

CAPODANNO A BERGAMO: 500 EURO DI MULTA A CHI NON RISPETTA LE REGOLE In vista dell’evento “Capodanno 2026”, in programma il 31 dicembre 2025 in piazzale Alpini, il Comune di Bergamo ha emanato un’ordinanza speciale per la sicurezz - facebook.com facebook

Avanzi di cibo di Natale e Capodanno: le dieci regole per riciclare senza rischi x.com

