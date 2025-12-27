Capodanno | le regole per usare i botti in sicurezza

Botti e fuochi sì, ma in totale sicurezza.La polizia di Stato raccomanda, per la serata di Capodanno, un utilizzo prudente degli articoli pirotecnici in vendita. Ecco la guida per festeggiare in sicurezza. Le regole e le precauzioni• acquistare i fuochi d'artificio solo da rivenditori autorizzati.

Capodanno senza botti, multe anche se sono spenti: le regole per le feste - Dal 22 dicembre al 6 gennaio divieto di utilizzo, nella notte di San Silvestro c'è il divieto di detenzione con multe salate, l'ordinanza firmata dalla sindaca Salis ... genovatoday.it

Capodanno, stop ai botti: ecco cosa vieta il regolamento del Comune di Parma - Il Regolamento di Polizia urbana del Comune di Parma stabilisce regole precise in materia di tutela degli animali e di sicurezza pubblica, introducendo divieti e sanzioni che riguardano sia la pratica ... parmatoday.it

Capodanno senza botti, per loro è paura

Capodanno, niente alcol d’asporto nella Cerchia della 90/91 e botti vietati in Duomo: regole e multe milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… x.com

https://www.infooggi.it/articolo/capodanno-rai-2026-a-catanzaro-tutte-le-regole-di-sicurezza-e-i-divieti-previsti-dall-ordinanza-comunale/150254 - facebook.com facebook

