Capodanno in sicurezza anche ad Aprilia | botti e fuochi vietati
Niente botti e petardi a Capodanno. Scatta anche nella città di Aprilia il divieto di utilizzare petardi, fuochi d'artificio e materiale esplodente, sancito con un'ordinanza del Comune emessa dalla commissione straordinaria che guida l'amministrazione.Il divieto entra in vigore dalle 8 del 31. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
