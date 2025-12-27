Capodanno gelido in arrivo | vortice artico punta l’Europa Italia sotto osservazione

Un fronte di aria fredda proveniente dal vortice artico si avvicina all’Europa, con effetti progressivi sull’Italia tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Un anticiclone di blocco sull’Atlantico favorisce condizioni di stabilità, mentre il clima invernale si intensifica, portando temperature più basse e un possibile aumento delle nevicate. La situazione richiede attenzione e monitoraggio per le prossime settimane.

Roma - Anticiclone di blocco sull'Atlantico, aria fredda in movimento verso il Vecchio Continente: effetti graduali sull'Italia tra fine 2025 e inizio 2026. Gli ultimi giorni del 2025 e l'avvio del Capodanno 2026 saranno segnati da una configurazione atmosferica complessa, dominata da un robusto anticiclone posizionato sul Nord Atlantico ed esteso fino al Regno Unito e all'Europa occidentale. Questa vera e propria muraglia di blocco favorirà la discesa di aria artica lungo due direttrici principali: una verso il Canada, con la formazione di una profonda depressione sul Labrador, e una seconda, più incisiva, verso l'Europa nord-orientale, alimentando una vasta circolazione ciclonica sulla Russia.

