Quali artisti si esibiranno al Concerto di Capodanno di fine 2025 al Circo Massimo di Roma? Nella capitale ci sarà infatti spazio per la musica che inaugurerà il 2026. Scopriamo insieme chi sono gli ospiti e i conduttori della serata. Capodanno 2025 al Circo Massimo: chi sono i cantanti. Si avvicina la notte di San Silvestro e molti cantanti saranno i protagonisti in diverse città italiane. Oltre a ‘ L’anno che verrà ‘, in onda su Rai1 condotto da Marco Liorni, e da ‘ Capodanno in musica ‘, su Canale 5 guidato da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, ci sarà il Concerto di Capodanno di Roma. L’evento, totalmente gratuito, si svolgerà la notte del 31 dicembre 2025 al Circo Massimo, a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori

Leggi anche: Chi ci sarà al concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma: ospiti e scaletta

Leggi anche: Capodanno 2026, al Circo Massimo di Roma tre Big della musica italiana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Concerto di Capodanno 2026 Roma al Circo Massimo; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere; Capodanno 2026 a Roma il concertone (gratuito) al Circo Massimo (e non solo); Il Circo nell'Acqua a Roma: uno spettacolo dove la realtà incontra la fantasia.

Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori - Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori dell'evento gratuito che si terrà nella Capitale dalle ore 21. superguidatv.it