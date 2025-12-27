Capodanno con Checco Zalone a Torino | la proiezione speciale di Buen Camino con pandoro e spumante
"Buen camino", l'attesissimo nuovo film di Checco Zalone, uscito a Natale, con il ritorno alla regia di Gennaro Nunziante è già un successone. Il comico barese ha sbancato il botteghino e ha già incassato in soli 2 giorni 13,5 milioni di euro.Numeri impressionanti soprattutto per quanto riguarda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Checco Zalone torna con Buen Camino e il brano inedito “La prostata inflamada”
Leggi anche: 5,6 milioni in 24 ore: Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino
Buen Camino, la mappa dei cinema dove vedere il film di Checco Zalone a Natale; Natale e Capodanno a Torino: cosa fare in città durante le feste; Natale 2025 a Torino, cosa vedere al cinema, da Sorrentino ad Avatar, da Checco Zalone al nuovo cinema orientale. E per la famiglia c'è Zootropolis; Natale e Capodanno al cinema: ecco i film nelle sale.
Checco Zalone e la dedica speciale ai torinesi il giorno di Capodanno: ecco cosa accadrà - E al Massaua il 31 dicembre in regalo il poster con autografo e frase del comico scritta per la città della Mole Sono 1,65 milio ... msn.com
Natale 2025 a Torino, cosa vedere al cinema, da Sorrentino ad Avatar, da Checco Zalone al nuovo cinema orientale. E per la famiglia c'è Zootropolis - Ma la vera chicca per cinefili è La Febbre dell’Oro, capolavoro di Charlie Chaplin che compie il secolo di vita , al Cinema Massimo ... torino.corriere.it
Capodanno al Teatro Fellini. Aperitivo, musica dal vivo. E il film di Checco Zalone - Un capodanno diverso a Rozzano al Cinema Teatro Fellini: il 31 dicembre si avvicina e con esso l’opportunità di vivere una serata da sogno, dove il glamour, l’arte e il divertimento si fondono in un ... msn.com
Gli spettacoli nel periodo Natalizio in Castellanza: esauriti i biglietti per capodanno, il nuovo film di Checco Zalone al CineTeatro Dante Castellanza in queste settimane - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.