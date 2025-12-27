"Buen camino", l'attesissimo nuovo film di Checco Zalone, uscito a Natale, con il ritorno alla regia di Gennaro Nunziante è già un successone. Il comico barese ha sbancato il botteghino e ha già incassato in soli 2 giorni 13,5 milioni di euro.Numeri impressionanti soprattutto per quanto riguarda. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Capodanno con Checco Zalone a Torino: la proiezione speciale di "Buen Camino" con pandoro e spumante

Leggi anche: Checco Zalone torna con Buen Camino e il brano inedito “La prostata inflamada”

Leggi anche: 5,6 milioni in 24 ore: Checco Zalone da record a Natale con Buen Camino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Buen Camino, la mappa dei cinema dove vedere il film di Checco Zalone a Natale; Natale e Capodanno a Torino: cosa fare in città durante le feste; Natale 2025 a Torino, cosa vedere al cinema, da Sorrentino ad Avatar, da Checco Zalone al nuovo cinema orientale. E per la famiglia c'è Zootropolis; Natale e Capodanno al cinema: ecco i film nelle sale.

Checco Zalone e la dedica speciale ai torinesi il giorno di Capodanno: ecco cosa accadrà - E al Massaua il 31 dicembre in regalo il poster con autografo e frase del comico scritta per la città della Mole Sono 1,65 milio ... msn.com