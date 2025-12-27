Capodanno a teatro 2026 | a Bologna tante idee tra risate e brindisi
Bologna, 27 dicembre 2025 – Per chi vive di “precise parole e di grande teatro”, come cantava Ivano Fossati, la notte di San Silvestro sotto le Due Torri non deluderà. Commedie, spettacoli acrobatici e concerti accendono i palcoscenici l’ultima notte dell’anno, accompagnati dal tradizionale brindisi di mezzanotte con gli artisti e, in alcuni casi, anche da aperitivi e dj set. Al teatro Duse con i meravigliosi anni ‘80 Al Teatro Duse i festeggiamenti cominciano alle 18 con il musical ’ 80 voglia di. ’80! ’ (replica alle 21,45 seguita dal brindisi). Nato da un’idea di Paolo Ruffini, lo spettacolo ripercorre la magia del decennio attraverso le musiche che hanno fatto sognare una generazione, dai Duran Duran a Heather Parisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
