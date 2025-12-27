Capodanno a Roma Onorato | Atteso un milione di presenze
Per Capodanno a Roma è atteso oltre un milione di presenze. Il dato arriva da Ebtl, Ente bilaterale turismo della Regione Lazio e fa riferimento al periodo che va dal 29 dicembre al 3 gennaio. Numeri che, secondo l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda del Comune di Roma, Alessandro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Capodanno al Circo Massimo con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai.
Capodanno 2026 a Roma: musica, feste e spettacoli per salutare il nuovo anno
Concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo con RDS: cantanti, orari e line-up a Roma
Capodanno Roma, sul palco Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai - Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, ha dichiarato: "Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per ...
