Capodanno a Roma | dal Circo Massimo ai teatri tutti gli appuntamenti del 31 dicembre e 1° gennaio

Roma, 27 dicembre 2025 – Roma si prepara al passaggio tra 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026 con un calendario fitto: grandi eventi all’aperto, spettacoli a teatro e proposte per chi vuole vivere la città senza per forza inseguire il “veglione” classico. Il cuore della notte: concerto gratuito al Circo Massimo. Il punto di riferimento resta il Circo Massimo, dove è annunciato il Concerto di Capodanno 2026, a partire dalla sera del 31 dicembre. Sul palco sono indicati Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, in una serata pensata come festa collettiva in uno dei luoghi simbolo della città. Per info aggiornate e indicazioni logistiche il riferimento più immediato è il contact center 060608. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

