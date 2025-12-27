Capodanno a Roma | dal Circo Massimo ai teatri tutti gli appuntamenti del 31 dicembre e 1° gennaio
Roma, 27 dicembre 2025 – Roma si prepara al passaggio tra 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 2026 con un calendario fitto: grandi eventi all’aperto, spettacoli a teatro e proposte per chi vuole vivere la città senza per forza inseguire il “veglione” classico. Il cuore della notte: concerto gratuito al Circo Massimo. Il punto di riferimento resta il Circo Massimo, dove è annunciato il Concerto di Capodanno 2026, a partire dalla sera del 31 dicembre. Sul palco sono indicati Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, in una serata pensata come festa collettiva in uno dei luoghi simbolo della città. Per info aggiornate e indicazioni logistiche il riferimento più immediato è il contact center 060608. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Capodanno a Roma, ecco gli artisti del concerto al Circo Massimo
Leggi anche: Capodanno a Roma 2026: ecco gli artisti che si esibiranno al Circo Massimo
Concerto di Capodanno 2026 Roma al Circo Massimo; Capodanno Roma, sul palco Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai; Capodanno 2026 a Roma il concertone (gratuito) al Circo Massimo (e non solo); Capodanno 2026 a Roma: musica, feste e spettacoli per salutare il nuovo anno.
Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori - Capodanno di Roma 2025 al Circo Massimo: ospiti e conduttori dell'evento gratuito che si terrà nella Capitale dalle ore 21. superguidatv.it
Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma - Parte il conto alla rovescia per mercoledì 31 dicembre e la Capitale è pronta a fare festa per accogliere turisti e visitatori che si troveranno in città durante questo periodo. tg24.sky.it
Capodanno 2026 a Roma il concertone (gratuito) al Circo Massimo (e non solo) - Tutte le informazioni sul concerto gratuito di Capodanno al Circo Massimo, artisti, orari e altri eventi live nelle piazze di Roma. elle.com
Ultima chiamata per prendere parte al Capodanno più grande di Roma! 4 Cene e Cenoni per tutti i gusti 4 Stage musicali per tutti i generi 40 Attrazioni aperte fino a notte E poi Countdown, 3000 fuochi d'artificio, animazione e spettacoli! 12 ore di divertiment - facebook.com facebook
#tg #mobilità #Roma Gli orari del trasporto pubblico tra Natale e Capodanno x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.