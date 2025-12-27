Per la notte di Capodanno, come lo scorso anno, a Milano sarà in vigore dalle ore 18 di mercoledì 31 dicembre e fino alle ore 6 di giovedì primo gennaio 2026 all'interno della cerchia della 9091, il divieto di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto e bevande superalcoliche, tranne che nei locali e nei dehors dove è possibile servire al tavolo con bottiglie e bicchieri di vetro. Notte di Capodanno in Duomo, ecco le regole: fino a 4.500 persone e ai varchi non passeranno né alcol né fuochi La mappa. Lo stesso divieto, ma già dalle ore 13, sempre del 31 dicembre, riguarda anche l'area di piazza Duomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capodanno a Milano: vietati superalcolici e bottiglie di vetro (già dalle 13) in zona Duomo

