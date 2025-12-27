Una notte di San Silvestro per tutti, anche per chi non ha tante disponibilità economiche, o per chi è solo e non ha voglia di festeggiare. Uno spettacolo a teatro che apre le sue porte anche a chi a teatro non c’è mai stato, perché magari non può permetterselo, o perché non ha mai avuto l’occasione giusta. Il Comune di Colle di Val d’Elsa organizza una festa di fine anno anche e soprattutto per i più fragili lanciando l’idea del ‘biglietto sospeso’ per lo spettacolo del 31 dicembre con Giobbe Covatta “70. Riassunto delle puntate precedenti” alle 22 al Teatro del Popolo. Un’iniziativa inedita, ispirata al celebre ‘caffè sospeso’ napoletano o più recentemente ai ‘giocattoli sospesi’ che si sono diffusi in varie città, lanciata dall’assessore Daniele Tozzi che ha assunto nei giorni scorsi la nuova delega al welfare culturale, primo caso in Europa in cui questo ambito viene riconosciuto come delega amministrativa formale e autonoma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Capodanno, a Colle di Val d’Elsa il ‘biglietto sospeso’ per lo spettacolo di Giobbe Covatta

Leggi anche: Scena Arenaniene: il teatro incontra l'ambiente con lo spettacolo di Giobbe Covatta

Leggi anche: Sarà presentato a Pescara prima dello spettacolo di Giobbe Covatta il concorso di narrativa "Le stanze della libertà"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Io e la mia amica Elsa Fornero siamo un po’ indecisi su cosa fare a Capodanno. Idee - facebook.com facebook