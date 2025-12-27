Capello senza sconti | Serve testa equilibrio e un leader vero
Inter News 24 Capello, l’analisi dell’ex tecnico rossonero tra crisi, mercato e corsa Champions delle squadre di Serie A: la disamina sulla Supercoppa. In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato con lucidità e tono critico il momento del Milan. L’ex allenatore rossonero, che conosce profondamente l’ambiente di San Siro, ha toccato i temi chiave della stagione: le difficoltà contro le “piccole”, l’eliminazione in Supercoppa, il rendimento della squadra di Massimiliano Allegri, il mercato invernale e la lotta per un posto in Champions League. LE “PICCOLE” E LA MENTALITÀ – «Queste cose non si possono allenare: è una questione di testa. 🔗 Leggi su Internews24.com
