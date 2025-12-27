Capello non nasconde l’angoscia | È un momento molto difficile per il calcio italiano e abbiamo sbagliato tutto

Inter News 24 Capello ha espresso grande preoccupazione per il calcio italiano e per i giovani! Le parole dell’ex grande allenatore di Serie A. Calcio italiano giovani al centro della riflessione di Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport a Dubai, in occasione della 16ª edizione dei Globe Soccer Awards. Parole dure, dirette, che fotografano un momento delicato per il movimento azzurro e chiamano in causa il sistema di formazione. MOMENTO DEL CALCIO ITALIANO – «È un momento molto difficile per il calcio italiano. Ne parlavo proprio oggi con Gabriele Gravina del fatto che nella Youth League, nella fase finale, sono state eliminate tre squadre su quattro. 🔗 Leggi su Internews24.com

