Capello critico | È un momento molto difficile per il calcio italiano Mancano talenti Quando penso al Milan o alla Juve c’è davvero da preoccuparsi
Capello critico: le parole dell’ex tecnico alla 16a edizione dei Globe Soccer Awards sulla situazione del calcio italiano ai microfoni di Sky Sport Da Dubai, in occasione della 16ª edizione dei Globe Soccer Awards, Fabio Capello ha rilasciato dichiarazioni molto dure sullo stato di salute del calcio italiano. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Capello non nasconde l’angoscia: «È un momento molto difficile per il calcio italiano e abbiamo sbagliato tutto»
Leggi anche: De Zerbi su Gattuso: «Momento difficile, ma su di lui penso una cosa molto importante nonostante la sconfitta!»
Vlahovic stizzito al momento del cambio? Capello: "Spero che ce l'avesse con sé stesso..." - "A Monza finalmente la Juventus è riuscita a vincere, ma a me non ha convinto ancora fino in fondo. tuttomercatoweb.com
Fabio #Capello torna a parlare di Calciopoli con quella vena critica per quello scudetto assegnato all’#Inter. #fblifestyles - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.