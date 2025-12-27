Capelli favolosi a Capodanno? Un buon auspicio per il 2026

Un adagio suggerisce di vestirsi per il lavoro che si desidera, non per il lavoro che si ha. Tradotto nel linguaggio delle feste, significa avere un look che sia la manifestazione di ciò che si auspica per il nuovo anno. È anche per questo che sfoggiare capelli Capodanno 2026 curati, audaci e scenografici diventa un gesto simbolico, quasi propiziatorio. L’inizio di un nuovo capitolo passa anche da qui. Capodanno è uno dei pochi momenti dell’anno in cui davvero tutto è concesso. Le regole si allentano. I codici estetici si fanno più fluidi. Le acconciature capelli Capodanno diventano uno strumento di espressione, di desiderio, di intenzione. 🔗 Leggi su Amica.it

