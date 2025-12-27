Caos all’interno di un bar del centro Ferisce anche un militare | arrestato

Ha seminato il caos all’interno del Silicon bar in centro a Osimo tanto che i gestori e i presenti hanno dovuto chiamare i carabinieri la notte di Natale. Quando sono arrivati hanno trovato ancora lì quell’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, che stava infastidendo gli avventori. Ha rifiutato di fornire le proprie generalità. I carabinieri hanno cercato di bloccarlo e nel tentativo uno è rimasto ferito alle braccia. E’ stato portato al vicino ospedale per essere medicato. Per l’uomo è scattato l’ arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Si tratta di un 49enne rumeno già noto alle forze dell’ordine per altri reati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

