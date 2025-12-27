Aversa si prepara a vivere l’ennesima settimana di disagi alla viabilità, proprio nel periodo più delicato dell’anno, quello di avvicinamento al Capodanno. Dal 27 al 31 dicembre 2025, infatti, viale Europa sarà interessato da lavori stradali che comporteranno il divieto di sosta e il. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Cantieri anche sotto le feste: viale Europa chiuso a metà fino a Capodanno

