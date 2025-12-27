Cantieri A4 numeri record | un solo infortunio su 71 mila giornate di lavoro
Nei cantieri della terza corsia dell’autostrada A4 Venezia-Trieste la sicurezza sul lavoro raggiunge livelli mai registrati prima. Nel corso del 2025, nelle opere gestite dalla Autostrade Alto Adriatico, si è registrato un solo infortunio di lieve entità a fronte di oltre 71 mila giornate di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
