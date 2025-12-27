campania ancora nodi da sciogliere per la formazione della giunta fico

Tempo di lettura: 2 minuti Mancano poco più di 24 ore alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania, ma la maggioranza progressista vincitrice con ampio margine delle elezioni di un mese fa non ha ancora sciolto i nodi sulla formazione della Giunta. Lunedì alle 11 si insedia l’assemblea, con all’ordine del giorno il discorso programmatico del presidente Roberto Fico e l’elezione dei nuovi vertici di Consiglio e Commissioni: adempimenti strettamente collegati agli equilibri politici del nuovo governo regionale, motivo per cui ci si attendeva che la composizione della squadra fosse ultimata prima dell’approdo in aula. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

