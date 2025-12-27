campagna contro i botti di fine anno

"Accendi la festa, tieni spenti i botti". Questa la campagna di sensibilizzazione promossa dal Comune di San Donato, anche attraverso i propri canali social, in vista dei festeggiamenti per il Capodanno. L’obiettivo è spingere a gesti di responsabilità condivisa, nel segno della sicurezza e del rispetto di tutti. La campagna ruota, appunto, attorno allo slogan "Accendi la festa, tieni spenti i botti". Dal punto di vista grafico e comunicativo è caratterizzata da un linguaggio immediato e coinvolgente, basato sul contrasto tra l’idea positiva della festa e le conseguenze negative dei botti. Le immagini utilizzate raffigurano soggetti vulnerabili – come neonati e animali domestici – rappresentati in due condizioni contrapposte: una serena e gioiosa in un clima di allegria e una di disagio e paura, causata dall’esplosione dei petardi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Capodanno, campagna anti-botti di LAV: “Festa non è il petardo, ma l’anno che verrà”

Leggi anche: E’ partita la Campagna “Basta Botti 2026” da parte del Partito Animalista Italiano per invitare Prefetture e Comuni a vietare botti e petardi

