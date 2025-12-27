Camerano torna il presepe vivente | più di settanta figuranti per regalare un' atmosfera unica
CAMERANO – Dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Presepe Vivente di Camerano, in un'atmosfera magica e suggestiva, ricca di storia e tradizione. Patrocinata dal Comune di Camerano, l'iniziativa è organizzata dalla Proloco e dal comitato Presepe, un gruppo affiatato di appassionati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
