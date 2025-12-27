Cambogia e Thailandia firmano il cessate il fuoco dopo le ultime settimane di conflitti e tensioni al confine
Thailandia e Cambogia hanno concordato un nuovo cessate il fuoco dopo l’ultima escalation al confine, che ha provocato decine di morti e centinaia di migliaia di sfollati. I ministri della Difesa dei due Paesi hanno firmato una dichiarazione congiunta, come ha spiegato il Bangkok Post, evidenziando che il cessate il fuoco è entrato in vigore alle 12 ora locale, le 6 in Italia, dopo giorni di negoziati per terminare il conflitto. Le parti, come ha riportato la Bbc, hanno scelto di fermare i movimenti di truppe, garantendo ai cittadini che vivono nelle aree del fronte di tornare finalmente a casa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
