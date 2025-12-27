Cambiare indirizzo Gmail senza perdere le email | la nuova funzione di Google è in arrivo

Diciamocelo senza troppi fronzoli: molti di noi trascinano da anni un indirizzo Gmail creato in un momento di scarsa ispirazione. Che sia un soprannome imbarazzante dell’adolescenza o un nome utente che oggi non ci sembra più professionale, il limite è sempre stato lo stesso: impossibile cambiare. Fino ad oggi, l’unica soluzione era creare un nuovo account da zero, con l’incubo di dover trasferire contatti, foto, abbonamenti e anni di conversazioni. Ma le cose stanno per cambiare. Google ha iniziato a rilasciare una funzione attesa da oltre vent’anni: la possibilità di modificare l’indirizzo email principale (@gmail. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

