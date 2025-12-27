Calenzano circolo chiuso per sicurezza e droga

27 dic 2025

Chiude per dieci giorni un pubblico esercizio del Comune di Calenzano. Il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, disposto dal Questore di Firenze, è stato notificato nel corso della giornata di mercoledì 24 dicembre dai carabinieri di Calenzano e di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

