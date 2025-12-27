Calendario Juve sotto la lente d’ingrandimento | 15 punti per le ambizioni Scudetto Il confronto di gennaio con le rivali apre a questo scenario!
Calendario Juve a gennaio: 15 punti per rilanciare le ambizioni Scudetto. Il confronto con le rivali non lascia alcun dubbio. Come racconta Tuttosport, dopo le luci della ribalta, arriva l’esame di maturità. Battere le dirette concorrenti regala adrenalina e copertine, ma gli scudetti si vincono nel silenzio delle partite “normali”. È questo il paradosso che attende la Juventus da qui al 25 gennaio, data cerchiata in rosso sul calendario per il rematch contro il Napoli di Antonio Conte. Se lo spirito guerriero si accende in automatico nelle notti di gala, Luciano Spalletti sa che il pericolo maggiore si nasconde nella gestione dei match sulla carta più abbordabili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
