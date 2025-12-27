Calendario Inter tra Serie A e Champions League | Da Bergamo a Dortmund mese di fuoco per i nerazzurri

Inter News 24 Calendario Inter, tanti impegni su su più fronti per Chivu, tra campionato e UEFA Champions League, con una serie di partite decisive. I nerazzurri chiuderanno l’anno solare con la trasferta contro l’Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45. Un big match che apre ufficialmente un periodo ad alta intensità, nel quale la squadra di Cristian Chivu dovrà gestire energie, rotazioni e ambizioni su più competizioni. Attualmente al comando della Serie A con 33 punti e il miglior attacco del campionato, l’Inter inizierà il 2026 davanti al proprio pubblico. Il nuovo anno si aprirà infatti con la sfida di San Siro contro il Bologna, prima di una lunga serie di gare ravvicinate che metteranno alla prova continuità e profondità della rosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

